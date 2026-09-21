Mardin 1969 Spor’da kriz büyüyor! Taraftarlar neden istifa çağrısı yaptı, son durum ne?

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor’da son haftalardaki sonuçların ardından tartışmalar başladı. “Mardin 1969 Spor’da kriz neden çıktı?”, “Taraftarlar neden istifa çağrısı yaptı?”, “Teknik direktör değişecek mi?” ve “Takımın ligdeki durumu ne?” soruları araştırılıyor. Mardin temsilcisi, sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde teknik direktör Ahmet Cingöz’e yönelik istifa çağrıları yükseldi.

MARDİN 1969 SPOR’DA KRİZ NEDEN ÇIKTI?

Mardin 1969 Spor’da krizin temel nedeni olarak son haftalarda alınan sonuçlar ve takımın sahadaki performansı gösteriliyor. Kayserispor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından taraftarlar oynanan futboldan memnun olmadıklarını belirterek teknik direktör Ahmet Cingöz’e tepki gösterdi.

TARAFTARLAR NEDEN İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI?

Mardin 1969 Spor taraftarları, Kayserispor maçının ardından tribünlerden “Ahmet Cingöz istifa” yönünde tezahüratlarda bulundu. Tepkinin temelinde son iki haftada alınan mağlubiyetler ve takımın hücum performansının beklentilerin altında kalması olduğu belirtildi.

MARDİN 1969 SPOR-KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmada Mardin 1969 Spor, Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Mardin temsilcisi üst üste ikinci yenilgisini aldı.

MARDİN 1969 SPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Kayserispor mağlubiyetinin ardından Mardin 1969 Spor, ligde 12 puanda kaldı. Kırmızı-lacivertli ekip 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle lig sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

BAŞKAN RIDVAN AŞAR NE DEDİ?

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, Kayserispor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Aşar, bazı kararların maçın önüne geçtiğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirilerde bulundu.

AHMET CİNGÖZ GÖREVDEN AYRILACAK MI?

21 Eylül itibarıyla Mardin 1969 Spor yönetiminden Ahmet Cingöz’ün görevine son verildiğine veya istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik direktör konusunda alınacak kararın yönetim değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.

MARDİN 1969 SPOR’DA YÖNETİM KRİZİ VAR MI?

Kulüpte daha önce de yönetimsel gelişmeler gündeme gelmişti. Başkan Rıdvan Aşar, haziran ayında destek konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle açıkladığı istifa kararını taraftar desteğinin ardından geri çekmişti. Son gelişmeler ise ağırlıklı olarak teknik heyet ve saha sonuçları üzerinden yaşanan tartışmalarla gündemde.

MARDİN 1969 SPOR’UN SON DURUMU NE?

Mardin 1969 Spor, sezona iyi başlayan ekiplerden biri olmasına rağmen son haftalarda puan kayıpları yaşamaya başladı. Kayserispor yenilgisi sonrası takımda teknik heyet, futbolcular ve yönetim üzerindeki baskı arttı. Kulübün önümüzdeki günlerde alacağı kararlar yakından takip edilecek.