Mardin 1969 Spor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lider Kayserispor sahaya çıkıyor

Trendyol 1. Lig’de 8. hafta heyecanı Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler “Mardin 1969 Spor-Kayserispor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Kayserispor liderliği sürdürebilecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Ligde geride kalan haftalarda topladığı puanlarla zirve yarışında yer alan Kayserispor, Mardin deplasmanında üç puan hedefliyor. Ev sahibi Mardin 1969 Spor ise güçlü rakibi karşısında sahadan puanla ayrılmak istiyor.

MARDİN 1969 SPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasındaki Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Mardin 1969 Spor’un sahasında oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 Spor-Kayserispor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca beIN Sports platformlarından da takip edilebilecek.

KAYSERİSPOR LİDER Mİ?

Kayserispor, Trendyol 1. Lig’de ilk haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Mardin deplasmanına liderlik koltuğunu koruma hedefiyle çıkacak.

MARDİN 1969 SPOR’UN LİGDEKİ DURUMU NASIL?

Mardin 1969 Spor, sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla üst sıralara yakın bir konumda bulunuyor. Kırmızı-lacivertli ekip kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçında güçlü rakibine karşı önemli bir sınav verecek.

KAYSERİSPOR MAÇI KAZANIRSA NE OLACAK?

Kayserispor, Mardin deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde zirvedeki konumunu güçlendirme fırsatı yakalayacak. Liderlik yarışındaki rakiplerin alacağı sonuçlar da puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

MARDİN 1969 SPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Mardin 1969 Spor, taraftarı önünde lider Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.