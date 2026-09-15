Mansur Yavaş Ak Parti'ye mi katılacak? Yol haritası belli oldu

İddiaya göre Yavaş, AK Parti’ye katılmayı asla düşünmüyor. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti’ye de katılmama kararı alan Yavaş, bir süre daha CHP’de kalacak. Yavaş, CHP’li yöneticilerin “Tavrını göster” diye ısrar etmeleri halinde bir seçenek olarak istifa edip bağımsız kalmayı düşünüyor.

TAVRINI DOĞRU BULANLAR DA VAR

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre CHP ve YENİ Parti tartışmalarına dair “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” açıklamasını yapan Yavaş’a yönelik CHP yönetiminin “aidiyet” beklentisi sürüyor. Parti kurmayları tarafsız tutumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı görüşünde. CHP’de bazı isimler, “Taraf olmayan bertaraf olur” değerlendirmesiyle Yavaş’ın tercih yapması gerektiğini belirtiyor. Ancak CHP içerisinde Yavaş’a yönelik “aidiyet” ısrarının doğru olmadığı görüşünü savunan kurmaylar da var. Yavaş’ın Ankara’da yüzde 60’a yakın oy almasının yalnızca CHP seçmeninin desteğiyle açıklanamayacağını vurgulayan kurmaylar, “Mansur Bey’den bugün hemen bir taraf seçmesini beklememek gerekir. O oy sadece CHP’nin oyu değildi. Bağımsız kalmayı tercih etse bile kendisini eleştirmemek gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

CHP’nin 25-27 Eylül’de gerçekleştirilecek kampının hemen ardından belediye başkanları toplantısı yapılacak. CHP’li bazı yöneticiler Yavaş’ın toplantı öncesinde tavrını netleştirmesi gerektiğini ifade etti.