Madame Coco pazardan çekiliyor! 29 mağazaya kilit

Türkiye merkezli ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, Rusya'daki faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Rusya Haber Ajansı'nın (TASS) aktardığı bilgilere göre, şirket, Moskova dahil çeşitli şehirlerde faaliyet gösteren tüm mağazalarını 2026 sonbaharına kadar kapatmayı planlıyor.

Kararın, düşük tüketici talebi, azalan alışveriş merkezi trafiği, yüksek kira maliyetleri ve artan finansal yükümlülükler nedeniyle alındığı belirtiliyor.

IKEA SONRASI HEDEF BÜYÜMEYDİ

Madame Coco, 2023 yılında IKEA'nın Rusya pazarından ayrılmasıyla oluşan boşluğu değerlendirmek amacıyla ülkedeki yatırımlarını artırmıştı.

Şirket, Rusya'daki en güçlü döneminde Moskova başta olmak üzere farklı şehirlerde toplam 29 mağazaya ulaştı.

Marka ayrıca 2026 yılı içerisinde yaklaşık 20 yeni mağaza açmayı hedefliyordu.

Ancak planlanan büyüme gerçekleşmedi ve genişleme stratejisinin yerini pazardan çıkış kararı aldı.

KAPANMA KARARINDA DÖRT ETKEN ÖNE ÇIKTI

Sektör kaynaklarına göre, mağazaların kapatılmasına yol açan başlıca nedenler arasında alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısının beklentilerin altında kalması, tüketici harcamalarındaki zayıflama, yüksek kira giderleri ve artan finansman yükü bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle orta segmente hitap eden ev dekorasyonu zincirlerinin Rusya pazarında sürdürülebilir büyüme yakalamakta zorlandığını ifade ediyor.

AVM YÖNETİMLERİNE BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Madame Coco, kira sözleşmelerini sonlandırmak amacıyla mayıs ayında faaliyet gösterdiği alışveriş merkezlerine resmi bildirimde bulundu.

Şirketin çalışanlarını da işten çıkarma süreci hakkında önceden bilgilendirdiği aktarıldı.

Son dönemde mağazalarda gerçekleştirilen indirim kampanyalarının ise tasfiye sürecinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

CHAKRA DA BENZER SÜREÇTEN GEÇİYOR

TASS'a değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları, benzer sorunların bir başka Türk ev dekorasyonu markası olan Chakra'da da görüldüğünü aktardı.

Uzmanlara göre, Chakra da Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Son dönemde Rusya pazarından çekilen veya mağaza ağını küçülten Türk markalarının sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.

YERLİ FİRMA 2011 YILINDA KURULDU

Madame Coco, 2011 yılında İlhan Tanacı tarafından kuruldu.

Ev tekstili ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren marka, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de mağazalarıyla hizmet veriyor.

İlhan Tanacı, aynı zamanda English Home markasının kurucu ortakları arasında yer alıyor.