Maç sonrası Greedwood'dan bomba açıklama! Puan kaybının sebebini buna bağladı

Süper Lig’in 5.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti. Maçın ardından İngiliz futbolcu Mason Greenwood değerlendirmelerde bulundu.

"GOLÜ ATAMADIĞIMIZ İÇİN KAZANAMADIK"

Greenwood, “Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık.Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum. Sonuçlarla alakalı bir şey bu...”dedi.

"LİGDE ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

İngiliz futbolcu, “Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.