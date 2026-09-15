Maç sonrası Greedwood'dan bomba açıklama! Puan kaybının sebebini buna bağladı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Mason Greenwood maç sonu konuştu. Çok sayıda net fırsat yarattıklarını ancak golü atamadıkları için kazanamadıklarını belirten İngiliz yıldız, mücadeleyi 3-0 veya 4-0 kazanabileceklerini ifade etti. Takımın durumuna da değinen başarılı futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig kulvarları göz önüne alındığında ligdeki konumlarının fena olmadığını söyledi.
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Süper Lig’in 5.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti. Maçın ardından İngiliz futbolcu Mason Greenwood değerlendirmelerde bulundu.
"GOLÜ ATAMADIĞIMIZ İÇİN KAZANAMADIK"
Greenwood, “Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık.Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum. Sonuçlarla alakalı bir şey bu...”dedi.
"LİGDE ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"
İngiliz futbolcu, “Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.