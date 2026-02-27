Logo Ödeme faaliyet izni sürecini tamamladı

Logo Ödeme Hizmetleri AŞ (Logo Ödeme), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faaliyet izni aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal müşterilerin açık bankacılık ihtiyaçlarını karşılamayı ve bankacılık süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen Logo Ödeme, verimlilik odaklı ürünler sunacak.

Logo Grup, fintek alanındaki inovasyona öncülük etmek ve yenilikçi çalışmalarını daha ileriye taşımak amacıyla önceki aylarda fintek faaliyetlerini Finansal Teknolojiler İş Birimi altında konumlandırdı.

Yapılanmayla global teknoloji trendleri arasında yer alan fintek alanındaki çalışmalar tek çatı altında toplanarak bu alanda yeni bir odak oluşturuldu.

Küresel çapta yükselen bir trend olan gömülü finans yatırımlarını da büyüten şirket, işletmelere tüm finansal servisleri tek noktadan sunarak 'B2B dünyasında söz konusu alanın lideri olmayı' hedefliyor.

'Doğrudan açık bankacılık odaklı lisans alan ilk ödeme kuruluşuyuz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Finansal Teknolojiler ve Perakende Çözümleri Genel Müdürü Başak Kural, Logo Ödeme'nin, uzun yıllardır fintek alanında edindikleri deneyim üzerine inşa edildiğini belirtti.

Finansal hizmetler sektörünün, yeni teknolojilerin ve regülasyonların etkisiyle sürekli dönüşüp, geliştiğini aktaran Kural, 'Bu kapsamda biz de uzun yıllardır devam ettirdiğimiz öncü fintek çalışmalarımızı yeni regülasyonlar ile uygun hale getiriyoruz. Lisans genişletme olmaksızın regülasyonlar sonrası doğrudan açık bankacılık odaklı lisans alan ilk ödeme kuruluşuyuz.' ifadelerini kullandı.

Kural, faaliyet izni başvurusunun kabul edilmesiyle Logo Ödeme'nin, 40 yılı aşkın Logo tecrübesi ve güvencesiyle ödeme kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayacağını vurguladı.

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve gelişimini ön planda tutan bir yaklaşımla hareket ederken, açık bankacılık alanında katma değerli hizmet sunmak isteyen firmalara da temsilcilik vermeyi planladıklarını ifade eden Kural, 'Logo ERP'nin yanı sıra farklı ERP çözümleri ve yazılımlarla entegre bir şekilde hizmet vereceğiz. Fintek alanındaki ayak izimizin genişlemesiyle Logo Grup'un SaaS gelirlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.