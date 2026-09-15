LGBTİ+ operasyonlarında soruşturma genişliyor! 162 şüpheli hakkında hangi işlemler yapıldı?

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli yürütülen “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından soruşturmalardaki son durum merak ediliyor. “LGBTİ+ operasyonlarında kaç kişi gözaltına alındı?”, “162 şüpheli neden soruşturuluyor?”, “Hangi dernekler hakkında işlem yapıldı?” ve “Soruşturmalarda hangi suçlamalar var?” gibi sorular araştırılıyor. Resmi açıklamaya göre 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütülüyor. Peki 162 kişinin tamamı gözaltına mı alındı, soruşturmada hangi iddialar inceleniyor? İşte ayrıntılar.

LGBTİ+ OPERASYONLARINDA SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar toplam 15 ili kapsıyor. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. Arama, yakalama ve el koyma kararlarının yanı sıra bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları için erişim engeli tedbirleri de uygulandı.

162 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI MI?

Hayır. Resmi açıklamadaki 162 rakamı gözaltına alınan kişi sayısını değil, hakkında adli işlem yürütülen toplam şüpheli sayısını ifade ediyor. İstanbul merkezli operasyonun açıklanan bölümünde 38 şüpheli hakkında işlem yapılırken 26 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu ayrım, bazı haberlerde 162 kişinin tamamının gözaltına alındığı şeklinde aktarılan bilgilerin aksine önem taşıyor.

162 ŞÜPHELİ HANGİ SUÇLAMALARLA SORUŞTURULUYOR?

Soruşturmalar tek bir suçlama üzerinden yürümüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı dosyada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamaları yer alıyor. Bakanlık açıklamasında ayrıca çocukların bazı içeriklere maruz bırakıldığı ve ücretli sosyal arkadaşlık hizmetleri üzerinden hukuka aykırı faaliyet yürütüldüğü iddialarının araştırıldığı belirtildi. Bunlar soruşturma aşamasındaki iddialar; kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

HANGİ LGBTİ+ DERNEKLERİNE OPERASYON YAPILDI?

Operasyon ve soruşturma kapsamında Kaos GL, SPoD, Lambdaistanbul, HEVİ LGBTİ+, LİSTAG, Pozitif Yaşam ve Pozitif İz gibi kuruluşların isimleri kamuoyuna yansıdı. Bazı dernek merkezlerinde arama yapılırken yöneticiler hakkında da gözaltı işlemleri uygulandı. Ankara’da Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

OPERASYONLARDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

İstanbul merkezli operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 bin şişe kaçak alkollü içki, ruhsatsız tabanca, kamera kayıt cihazları ve cep telefonları ele geçirildi. Bir işletme ruhsat faaliyetlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin de soruşturma kapsamında devam ettiği açıklandı.

DERNEKLERE GELEN YURT DIŞI FONLAR İNCELENİYOR MU?

Evet. Soruşturmanın mali ayağında bazı derneklerin yurt dışından aldığı fonlar da inceleniyor. Bakan Gürlek, MASAK incelemelerinde bazı kuruluşlara yabancı kamu kurumları ve kuruluşlardan yüksek tutarlarda para aktarıldığının tespit edildiğini söyledi. Savcılık, bu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmaya konu edilen faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Para transferinin varlığı tek başına suç teşkil ettiği anlamına gelmiyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE NE OLDU?

15 Eylül’de İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerinin serbest bırakılmasını isteyen bir grup protesto düzenledi. Polis gösteriye müdahale ederek protestoculardan onlarcasını gözaltına aldı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty de operasyonlar hakkında endişelerini dile getirerek insan hakları faaliyetleri nedeniyle gözaltında bulunan kişilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR MU?

Evet. İstanbul başta olmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü dosyalarda adli işlemler devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri, dijital materyallerin incelenmesi, mali hareketlerin araştırılması ve hakkında yakalama işlemi bulunan kişilere yönelik çalışmalar sürdüğü için soruşturmanın kapsamı yeni gelişmelerle değişebilir.