LCW Home'dan sonbahara özel koleksiyon

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sofra ürünlerinden dekoratif parçalara, çay ve kahve gruplarından ev tekstili ve banyo ürünlerine uzanan koleksiyon, mevsimin sıcak renkleri ve doğadan ilham alan desenlerini yaşam alanlarıyla buluşturuyor.

Sonbaharın vazgeçilmez çay ve kahve molaları da koleksiyonda kendine özel bir yer buluyor.

Buna göre, balkabağı, tilki ve sonbahar desenlerinin yer aldığı kupa ve fincanların yanı sıra cam bardak ve kahve fincan takımları da beğeniye sunuluyor.

Dekoratif objeler, mumlar, yapay çiçekler ve aksesuarlar, sehpa ve raflarda farklı kombinasyon seçenekleri sunuyor.

Balkabağı desenli havlu ve banyo paspaslarının yanı sıra tek ve çift kişilik nevresim takımları, sonbaharın sıcak renklerini ev tekstiline taşıyor.