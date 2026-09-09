KYK yurt kayıtları başladı! 2026-2027 KYK yurtları ne zaman açılacak, ilk giriş hangi gün?

2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının 8 Eylül’de açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt süreci başladı. Yurda yerleşmeye hak kazananların ilk kayıt ücretini yatırması ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek? Yurtlar hangi tarihte açılacak? İlk girişler ne zaman yapılacak? İşte GSB’nin açıkladığı takvim…

2026 KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin önce ilk kayıt ücretini ödemesi, ardından e-Devlet'teki taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurt kaydı iki temel işlemle tamamlanıyor. Öğrencinin öncelikle kendisi için belirlenen ilk kayıt ücretini yatırması, ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. İlk kayıt ücretinin içerisinde güvence bedeli ile gün bazında hesaplanan yatak ücreti bulunuyor. Ödenmesi gereken tutar yurda göre değişebiliyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

GSB, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurtların 14 Eylül 2026 Pazartesi gününden itibaren öğrencilerin kullanımına açılacağını duyurdu. Üniversitelerin akademik takvimleri farklı olduğu için öğrencilerin yurda ilk giriş tarihleri de ders başlangıç tarihlerine göre değişebilecek.

KYK YURTLARINA İLK GİRİŞLER NE ZAMAN?

Üniversitesinde dersleri 14 Eylül’de başlayan öğrenciler, bu tarihten itibaren GSB yurtlarında kalabilecek. Dersleri 14 Eylül’den sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar yurtta kalmaya başlayabilecek.

DERSLERİ 14 EYLÜL’DEN ÖNCE BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Akademik takvimi nedeniyle dersleri 14 Eylül’den önce başlayan öğrenciler için nöbetçi yurt uygulaması yapılacak. Bu öğrenciler ders başlangıç tarihlerinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK ilk kayıt ücreti bütün öğrenciler için aynı değil. Ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişiyor ve güvence bedeli ile gün bazında yatak ücretini içeriyor. Öğrenci T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranına girdiğinde yatırması gereken tutarı görebiliyor. Ödeme Ziraat ATM'lerinden veya KYK'nın e-Ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KYK YURT KAYDINI NASIL YAPACAK?

18 yaşından küçük öğrencilerde taahhütname onayı iki aşamada gerçekleştiriliyor. Önce anne veya babanın kendi e-Devlet hesabından öğrenci adına taahhütnameyi onaylaması, ardından öğrencinin kendi e-Devlet hesabından onay vermesi gerekiyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk yerleştirmede yurda giremeyen ve yedek sırada bulunan öğrenciler için yerleştirmeler belirli aralıklarla devam edecek. GSB, yedek öğrencilerin e-Devlet'teki Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranında belirtilen yedek yerleştirme tarihlerini düzenli takip etmesini istedi.

GSB KYK yurt başvuru sonucu sorgulama

KYK YURT KAYDI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihi 10 Eylül Perşembe saat 23.00. Kayıt işlemi için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve taahhütnamenin bu süre içerisinde onaylanması gerekiyor. Kayıt sırasında sorun yaşayan öğrenciler GSB'nin 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden 7 gün 24 saat destek alabiliyor.