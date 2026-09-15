Kuveyt Türk'ün "Altın Veren ATM'ler"inden 15 yılda yaklaşık 500 bin altın satıldı

Kuveyt Türk, 15 yıldır sunduğu ATM üzerinden sertifikalı fiziki altın hizmetiyle müşterilerine 7 gün 24 saat, 24 ayar gram altın ve standart 22 ayar çeyrek altın alma imkanı sunmaya devam ediyor.

Banka, 2011 yılında hayata geçirdiği "Altın Veren ATM'ler"i sayesinde müşterilerin mesai saatlerine bağlı kalmadan hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde sertifikalı altın satışı gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, ATM'lerin işleyişi ve kullanıma açıldığı günden bu yana gördüğü talebi AA muhabirine değerlendirdi.

Projenin, dünyadaki benzer uygulamalardan sonra küresel ölçekte ikinci, Türkiye’de ise ilk olarak hayata geçirildiğini ifade eden Acar, "Kuveyt Türk'ün yenilikçi dijital bankacılık vizyonu ile geliştirilen bu altyapı, şeffaflığı, güvenilirliği ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yapısıyla sektörde ayrışmaktadır." diye konuştu.

Acar, projeyi, altına olan talebin, yalnızca mesai saatleriyle sınırlı kalmayan, günün her anında ve özellikle hafta sonları gibi zaman dilimlerinde de hissedilen dinamik bir ihtiyaç anlayışı ve müşterilerin bu finansal ihtiyacını zamansal ve mekansal sınırları ortadan kaldırarak karşılayacak bütüncül bir çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

"Banka kartı, kredi kartı, mevcut hesapları veya QR kod ile işlemler başlatılabiliyor"

Acar, müşterilerin fiziki altına hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için işlem adımlarını sadeleştirdiklerini belirterek, "Kullanıcılar, banka kartı, kredi kartı, mevcut hesapları veya QR kod ile ATM’lerimize giriş yaptıktan sonra 'Fiziki Altın Alış' menüsünü seçerek işlemlerini başlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sistem üzerinden gram ve çeyrek olmak üzere sertifikalı fiziki altınların temin edilebildiğini aktaran Acar, müşterilerin isterse hesaplarındaki altın birikiminden de fiziki altın çekebildiğini, TL birikimlerinden ya da kredi kartı üzerinden de günün kurlarına göre işlem yaparak altın alabildiğini dile getirdi.

Acar, işlem öncesinde güncel kur ve komisyon bilgilerinin tamamen şeffaf bir şekilde müşterinin onayına sunulduğunu ve onay aşamasının ardından altınların ATM’den güvenle teslim edildiğini belirtti.

"Talebin yüzde 32’si mesai saatleri sonrasında yapıldı"

Acar, verilerin, sistemin gerçek bir ihtiyaca karşılık geldiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2011 yılından bu yana ATM'lerimiz üzerinden 478 bin 770 adet altın satışı gerçekleşti. Bunun 199 bin 438 adedi çeyrek, 279 bin 332 adedi gram altın olarak satıldı. Sadece bu yıl 1 Ocak-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında ATM'lerimiz üzerinden yaklaşık 64 bin adet altın satışı gerçekleştirdik. Bu miktarın yaklaşık 27 bin adedini çeyrek altın, 37 bin adedini ise gram altın oluşturdu. İşlem dağılımlarını incelediğimizde satışların yüzde 10’unun hafta sonu, yüzde 90’ının ise hafta içi gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca bu talebin yüzde 32'si mesai saatleri sonrasında, yüzde 68'i ise mesai saatleri içinde yapıldı. Bu oranlar, müşterilerimizin mesai dışı saatlerde de bu hizmete ne kadar yoğun bir ihtiyaç duyduğunu gösteriyor."

Acar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde şube bazında 404 lokasyonda, toplam 642 ATM'de fiziki altın satışı gerçekleştirdiklerini, bu yılın verilerine bakıldığında ise en çok talep gelen ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Kocaeli olduğunu anlattı.

Kuveyt Türk'ün, vatandaşların bu geleneksel tasarruf alışkanlığını modern, güvenli ve erişilebilir dijital çözümlerle desteklediğini ifade eden Acar, "Özellikle düğün, nişan sezonlarında yaşanan ani altın ihtiyaçları düşünüldüğünde, sistemimiz kuyumcuların kapalı olduğu gün ve saatlerde de müşterilerimize hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir bir alternatif sunuyor. Sahadan aldığımız bu güçlü talep, doğru bir strateji izlediğimizi ve ekosisteme değer kattığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Acar, müşterilerden gelen yoğun ilgi ve memnuniyet doğrultusunda, fiziki altına erişim sağlayan ATM ağını daha da genişletmeyi ve stratejik lokasyonlarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kuveyt Türk'ün dijital bankacılık vizyonunu hatırlatan Acar, müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıran bu tür yenilikçi çözümleri geliştirmeye, operasyonel verimliliği artırmaya ve katılım finans sektöründeki öncü duruşlarını pekiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.