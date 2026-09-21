Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Sedat Savtak ifade verecek

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verecek. Soruşturmada, dizideki bazı sahneler ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama da inceleme konusu olmuştu.

SENARİSTLER DE İFADE VERMİŞTİ

Kozinoğlu soruşturması kapsamında daha önce dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturma dosyasında, dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakterinin tutulduğu ve darp edildiği sahnelerin yer aldığı belirtildi. Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti.

KAŞİFOĞLU'NUN ÖLÜM SAHNESİ DE İNCELENİYOR

Dizinin 8 Aralık 2011'de yayımlanan bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra rahatsızlandığı ve daha sonra Kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü bir sahne yer aldı.

Söz konusu sahneler ile Kozinoğlu’nun gerçek hayattaki ölümü arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili daha önce yürütülen soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak dosya, 2026 yılında yeniden incelenmeye alındı ve soruşturma tekrar başlatıldı.

Soruşturma kapsamında cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları ve diğer bazı kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Dosyada ayrıca Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.

Sedat Savtak’ın vereceği ifadenin, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin oluşumu ve karakterle ilgili sahnelerin hazırlanma sürecine ilişkin soruşturma dosyasına yeni bilgiler eklemesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alınan 1'i muhabir olmak üzere 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da aralarında bulunduğu 3 zanlı "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı"

şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.