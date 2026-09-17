Kurtlar Vadisi'nde Kaşifoğlu karakterini oynayan oyuncu İsmail Saymaz'a konuştu

Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak ile konuştum. Dedim ki Sedat Bey, 3 bölüm oynadınız tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu ile paralleliği var mı yok mu? Var dedi zaten. Dedi ki 'zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Dolayısıyla zaten bu kahraman uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu'na göre bu rol yazıldı.'

Dizideki Kazım Kaşifoğlu'nun rolü de hep Kaşif Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki rolüne göre uyarlanmış. Onun başına bir şey gelmiş diziye yansımış. 'O ölünce benim rol bitmiş oldu' dedi.

Sedat Bey'in anlatımı Raci Şaşmaz'ı doğrulamıyor. Şaşmaz, tamamen Kozinoğlu ile ilgisi olmayan kurgusal karakterden bahsediyor. Mümkün değil o isimle. Fakat Sedat Bey, 'Kaşif Kozinoğlu'nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu'na göre uyarlanan bir roldü' diyor.