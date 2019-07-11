Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi oturup içinde bana da hakaret edilen bir video klip hazırlamış.



Video klipte Ahmet Davutoğlu'ndan bahsedilirken arka fonda Barış Manço'nun "Kul Ahmet" şarkısı kulaklarımıza çalınıyor.



"Tanrı bütün kullara, rızkını dağıtırken" diyen işinde gücünde insanlar ekrana geliyor. "Kimi sırt üstü yatar" bölümü çalınırken bu kez Yiğit Bulut'un göbekli hali ekrana yansıyor.



Berat Albayrak'tan, "Kimi boşta gezerken" diye bahsedilirken, ekrana tekrar Ahmet Davutoğlu geliyor ve "Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi" dizeleri eşliğinde övgülere boğuluyor.



Cami görüntüleri, parklarda oynayan çocuklar ve Davutoğlu'nun Ekrem İmamoğlu vari kucaklaşmaları. Şeyma Subaşı'nın söylediği gibi, soğanı bile ağlatacak görüntüler...



Sonra hakaret kısmına geçiliyor.



Ertuğrul Özkök, Yılmaz Özdil, Hilal Kaplan ve şahsımın görüntüleri ekrana geliyor. Benimle ilgili atılan ve şu anda mahkemelik olan "Düttürü Süleyman" başlıklı bir gazete manşetini özellikle alıp ekrana taşımışlar.



Kavgalı oldukları gazeteciler arasında sanırım en büyük karın ağrısı olarak beni gördüklerinden olsa gerek.



Sebebini daha önce paylaşmıştım.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bitirme planlarına beni de dahil etmek istemiş ve "Reis dönemi bitiyor, Hoca dönemi başlıyor. bizimle misin değil misin?" sorusunu sormuşlardı ve arkamı dönüp gitmiştim.



Tertiplenen bu kirli oyunu oyunu birkaç televizyon kanalında ve köşe yazımda dile getirince haliyle düşman bellediler.



Bu iddiayı ilk gündeme getirdiğimde, Davutoğlu'nun yanındaki Erdoğan düşmanı danışmanı, twitter üzerinden rüzgar estirmiş, "Süleyman Özışık tamamen yalan söylüyor. Kendisiyle mahkemede hesaplaşacağız" demişti.



Artık nasıl bir davaysa, üzerinden üç sene geçmesine rağmen henüz ne bir mahkeme var ne de duruşma!



İntikamlarını böyle almaya karar vermiş demek ki sefil kafalar!



Lafa gelince Erdoğan'ın sert dilinden, milleti ötekileştirmesinden falan dem vuruyorlar. Ama icraata gelince, daha parti kurmadan, kendilerine bir düşman cephesi belirliyorlar.



Kibirden şikayet edip, tevazudan bahsediyorlar ama kendilerini eleştirenleri ve kendileri gibi düşünmeyenleri photoshop tekniğiyle çirkinleştirip alay ediyorlar, yetmiyor hakaretlere boğuyorlar.



Kendilerini öyle güzel anlatmışlar ki videoda.



Daha bir şey olamadıkları halde, kendilerine kul olmayanları hakir gördüklerini ilan etmişler. Siz bir de iktidara geldiklerinde yapacaklarını düşünün.



Vallahi Sayın Ahmet Davutoğlu bu ekiple iktidara geleceğini düşünüyorsa, iktidara gelmenin yolunun da Erdoğan'a ve ona destek veren isimlere hakaret etmekten geçtiğini düşünüyorsa, acı haberi ben şimdiden kendisine vereyim.



Bu yolun sonu siyaset mezarlığıdır Sayın "Kul Ahmet"







