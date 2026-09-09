KTLEV’de Tera Grubu hareketliliği! Pusula Finans Holding satılıyor mu, görüşmeler başladı mı?

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisseleri, Pusula Finans Holding ve Tera Grubu cephesinden gelen açıklamaların ardından yatırımcıların gündemine yerleşti. Tera Grubu’nun Pusula Finans Holding’in yanı sıra Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılımevim dahil grup şirketlerindeki payları devralmak amacıyla görüşmelere başladığı KAP’a bildirildi. Peki, KTLEV neden yükseliyor? Tera Grubu Pusula Finans Holding’i satın aldı mı? Katılımevim satılacak mı? İşte 9 Eylül itibarıyla son durum…

KTLEV NEDEN YÜKSELİYOR?

KTLEV hissesindeki hareketlilikte öne çıkan son gelişme, Tera Grubu’nun Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerindeki payların devralınması için görüşmelere başladığının açıklanması oldu. KAP kayıtlarında 9 Eylül saat 17.05’te yapılan bildirimin özet bilgisi “Pusula Finans Holding A.Ş. ve Hissedarlarının Bağlı Şirketlerindeki Payların Devralınmasına İlişkin Görüşmelere Başlanması” olarak yer aldı. Katılımevim de söz konusu yapı içerisinde bulunuyor. Bu nedenle satın alma görüşmelerinin açıklanması KTLEV açısından piyasada yakından takip edilen yeni bir gelişme haline geldi.

TERA GRUBU PUSULA FİNANS HOLDİNG’İ Mİ ALIYOR?

Tera Grubu, Pusula Finans Holding’i satın almak amacıyla mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başladı. Ancak 9 Eylül itibarıyla satın alma işleminin tamamlandığı açıklanmadı. KAP açıklamasına göre görüşmeler Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının yanı sıra holdingin pay sahibi olduğu şirketlerdeki payları da kapsıyor.

TERA GRUBU KATILIMEVİM’İ DE Mİ ALACAK?

Görüşmelerin kapsamına Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) de dahil edildi. Bloomberg HT'nin aktardığı KAP açıklamasında Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu'na satışı için görüşmelere başlandığı belirtildi. Henüz bağlayıcı sözleşme imzalandığına ilişkin açıklama bulunmuyor. CNBC-e'nin aktardığı KAP bildiriminde de sürecin görüşme aşamasında olduğu belirtildi.

PUSULA FİNANS HOLDİNG KATILIMEVİM’İN ORTAĞI MI?

Evet. Pusula Finans Holding, Katılımevim'in tüzel kişi ortakları arasında bulunuyor. Katılımevim’in 2025 faaliyet raporuna göre şirket sermayesinin yüzde 28,42’sine karşılık gelen 588,3 milyon adet payın Pusula Finans Holding tarafından devralınması için BDDK onayı alınmış ve pay devri gerçekleştirilmişti. Pusula Finans Holding aynı zamanda grup içerisinde finansal faaliyetleri koordine eden çatı şirket olarak konumlandırılmıştı.

PUSULA FİNANS HOLDİNG KTLEV HİSSESİ ALIYOR MU?

Pusula Finans Holding, Tera Grubu ile ilgili son gelişmeden önce Katılımevim paylarındaki sahipliğini artırmak için önemli bir karar almıştı. 30 Ağustos tarihli açıklamada Pusula Finans Holding'in, Katılımevim'in finansal yapısı ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline duyduğu güven doğrultusunda 10 milyar TL'yi aşmayacak şekilde KTLEV hissesi satın alma kararı aldığı bildirildi. KAP'ta 1, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde de KTLEV'e ilişkin pay alım-satım bildirimleri yayımlandı.

KTLEV’DE 10 MİLYAR TL’LİK PAY ALIM KARARI NEYDİ?

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu, Katılımevim sermayesindeki pay sahipliğini artırmak amacıyla Borsa İstanbul'da işlem gören KTLEV paylarından toplam 10 milyar TL'yi aşmayacak tutarda alım yapılmasına karar verdi. Açıklamada alımların piyasa koşulları çerçevesinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda gerçekleştirileceği ve yapılan işlemlerin mevzuat kapsamında kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

TERA-PUSULA SATIN ALMA İŞLEMİ TAMAMLANDI MI?

Hayır. 9 Eylül itibarıyla açıklanan gelişme satın alma işleminin tamamlanması değil, tarafların pay devri konusunda görüşmelere başlaması. Henüz bağlayıcı sözleşme imzalandığı açıklanmadı. İşlemin ilerlemesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin yürütülmesi planlanıyor.

TERA GRUBU HANGİ PUSULA ŞİRKETLERİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR?

Açıklanan görüşmeler yalnızca Katılımevim'i kapsamıyor. Tera Grubu'nun görüşmeler yürüttüğü yapı içerisinde başta şu şirketler bulunuyor:

Pusula Finans Holding A.Ş.

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

KAP açıklamasındaki “başta olmak üzere” ifadesi nedeniyle görüşmelerin Pusula Finans Holding'in diğer bağlı şirketlerindeki payları da kapsadığı görülüyor.

KTLEV HİSSESİNDE SON DURUM NE?

KTLEV son haftalarda yalnızca Tera görüşmeleriyle değil, Pusula Finans Holding'in 10 milyar TL'ye kadar pay alım kararı ve devam eden pay alım bildirimleriyle de gündemde bulunuyor. Borsa İstanbul kayıtlarında KTLEV için ağustos ayında birden fazla kez pay bazında devre kesici uygulandığı da görülüyor. 9 Eylül'de açıklanan Tera-Pusula görüşmeleri ise KTLEV açısından gündeme gelen en yeni kurumsal gelişme oldu.