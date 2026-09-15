Kremlin: Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifi iyi bir fikir

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifini değerlendiren Peskov, "Bu, kesinlikle çok iyi bir fikir. Amerikalılarla temas halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Barışçıl çözümlerden yanayız." diye konuştu.

Söz konusu ateşkesin Rusya’daki petrol pazarının istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağına işaret eden Peskov, "Ancak petrol rafinerilerinin güvenli çalışmasının sağlanması ve üretimin artırılması, küresel sorunları çözmeyecek. Ana sorun, petrol ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması." ifadelerini kullandı.

Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç pazarımızı doyurabiliriz ve bunu yapma kapasitesine sahibiz ancak küresel pazarlardaki sorun üretimden kaynaklanmıyor. Bu pazarlardaki sorunların çözülmesi için petrol tankerlerinin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Rusya ve diğer ülkelerin enerji kaynaklarının tedarikine uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Bu yaptırımlar kaldırıldığında ancak pazarlar doyurulacak ve fiyatlar düşecek."

Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın seyrüsefer güvenliğini garanti etmeye hazır olmadığını belirterek, "Bundan dolayı sadece bizim gemilerimiz değil, diğer ülkelerin de gemileri zarar görüyor. Çeşitli ülke vatandaşları hayatını kaybediyor." dedi.

Ukrayna ordusunun gece Rusya’nın enerji tesislerine saldırı girişiminde bulunduğuna dikkati çeken Peskov, ülkesindeki petrol rafinerilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Avrupa’ya yeniden doğal gaz tedariki

Peskov, Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğal gaz tedarikini yeniden başlatması ihtimaline ilişkin ise "Bu, ticari bir mesele. Bu, yalnızca Rusya için karlı olması şartıyla mümkün. Bu hususların örtüşmesi halinde konu istişare edilebilir." ifadelerini kullandı.

"Uzayın her türlü silahtan arındırılması gerektiğini düşünüyoruz"

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink’in "uzayı kontrol etmek için gerekli silahlara sahip oldukları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Uzayın her türlü silahtan arındırılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, uluslararası toplumun bu yöndeki girişimlerini pekiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.