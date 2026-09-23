KPSS iptal mi oldu? ÖSYM’den eşdeğer sınav açıklaması geldi

Adaylar "KPSS iptal mi oldu?", "KPSS yeniden mi yapılacak?", "Eşdeğer sınava kimler girecek?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamı iptal edilmedi. Belirlenen sınav salonlarında yaşanan uygulama sorunları nedeniyle bazı adaylar için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde bazı sınav salonlarıyla ilgili inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda belirlenen aday grubunu ilgilendiren yeni bir sınav süreci oluşturuldu.

KPSS İPTAL Mİ OLDU?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde iptal edilmedi. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sınavın tamamının yeniden yapılması yerine belirli adaylar için eşdeğer sınav uygulanmasına karar verildi.

Sınava giren tüm adayların sonuçlarının iptal edileceği yönündeki iddialar ise ÖSYM açıklaması sonrasında gündemden düştü.

KPSS YENİDEN Mİ YAPILACAK?

KPSS’nin tamamının tekrar edilmesi kararı alınmadı. Ancak belirlenen sınav merkezlerinde sınav uygulamasından etkilenen adaylar için eşdeğer sınav yapılacak.

Yeni sınav sürecinin kapsamı ve hangi adayların katılacağı ÖSYM tarafından belirlenen listeler doğrultusunda yürütülecek.

EŞDEĞER SINAV NEDİR?

Eşdeğer sınav, daha önce yapılan sınavdaki soruların ölçme ve değerlendirme özelliklerine uygun olacak şekilde hazırlanan yeni sınav uygulamasıdır. Bu yöntem, sınav güvenliği veya uygulama koşulları nedeniyle belirli adayların yeniden değerlendirilmesi gerektiğinde kullanılabiliyor.

Eşdeğer sınava giren adayların değerlendirmesi, belirlenen ölçme kriterleri doğrultusunda yapılacak.

KPSS EŞDEĞER SINAVA KİMLER GİRECEK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre eşdeğer sınav, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde belirlenen bazı sınav salonlarında bulunan adayları kapsıyor.

Bu kapsam dışında kalan adaylar için mevcut KPSS sonuç süreci devam edecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanma takvimi, ÖSYM’nin belirlediği sınav sürecine göre ilerleyecek. Eşdeğer sınava katılacak adayların sonuçlarının ise bu uygulamanın tamamlanmasının ardından değerlendirilmesi bekleniyor.