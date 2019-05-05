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Kotil'den müjde: Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak

Kotil'den müjde: Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İnsansız hava aracı Aksungur için "Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinin sayısı artıyor. Aksungur'u bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunmaya hazırlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sonrasında başlatacağı Göksungur ile süpersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, daha önce parça üreten Türk savunma sanayisi şirketlerinin bunun yanında artık kendi ürünleri için çalıştıklarını söyledi.

"Yılda yarım milyar dolar ihracat"

Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Kotil, bu yıl 2,6 milyar dolar ciro hedeflediklerini ve bunun büyük kısmını kendi ürünleriyle yapacaklarını bildirdi.

"Süpersonik versiyonu daha sonra gelecek"

Kotil, "İnsansız hava aracı Aksungur için henüz sipariş yok ama bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede. İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Bunun süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir" diye konuştu.

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