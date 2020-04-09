Korona’nın kültüre etkileri; yazar olabilirsiniz…

Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsünün insanlık tarihine etkilerinin oldukça büyük olacağı aşikâr. Kim bilir belki de bundan sonra olaylar “Koronadan Önce” ve “Koronadan Sonra” diye anlatılacak.

Koronanın genel hayata etkileri hakkında etkileri henüz teori düzeyinde.

Her gün bu konuda yüzlerce yazı yazılıyor, program yapılıyor. Geleceğe dair tahminlerde bulunuluyor.

Bunların ne kadarının gerçekleşeceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Koronanın hayatın her alanında olduğu gibi kültür dünyasında da yeni değişimlere ve fikirlere yol açacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yok.

Daha şimdiden bu alanda bazı çalışmalar yapılmaya başlandı bile.

Bu çalışmalardan birisi sevgili dostum gazeteci İdris Kardaş tarafından organize ediliyor.

www.koronagunlugu.com internet sitesiyle tarihe bir kültürel miras bırakmak amacıyla yola çıkan İdris Kardaş’ı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum.

Kardaş, Covid-19 salgınından dolayı eve kapanan insanların anılarının yarınki nesillere ulaştırılması için yola çıkarak bu projeyi başlatmış. Projenin genel amacı bu günleri yaşayan insanların anılarını bu internet sitesi ile kitaba dönüştürerek ölümsüzleştirmesi. Fakiri bu projenin ekibine dahil etmesi de kıvanç kaynağı. Kendisine teşekkür ediyorum.

Ancak ben bu projenin büyüyerek daha farklı alanlarda da hizmet vereceğine inanıyorum.

Haber sayfalarına konu olan bu projenin yazılı metinleri durumu çok güzel izah ediyor:

Türkiye’nin korona virüs pandemisinde olmasından dolayı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk evlere kapandı. Böylelikle günün yaklaşık 16-17 saatini dışarıda geçiren insanlar bir anda eve kapanarak yeni bir yaşam ve adeta yeni bir dünya keşfetti.

Aile bireyleri arası iletişimler yeniden kuruldu. Üç kuşağın bir arada yaşadığı evlerde yeni bir iletişim dili geliştirme zorunluluğu ortaya çıktı.

Böylece insanoğlunun Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşadığı yaşam biçimi yeniden formatlanıyor ve belki da başka bir yaşam formuna eviriliyor.

İşte bu geçiş sürecinin unutulmaması ve gelecek nesillerin sosyal bilimcileri ile antropolog ve sosyal psikologlarına önemli kaynak sağlayacak bir sanal medya platformu kuruldu.

Dünyada ilk kez Türkiye’de kurulan bu platforma isteyen herkes, koronalı günlerindeki anılarını yazacak.

Proje, koronalı günlerde eve kapanmak zorunda kalan insanların bir nevi sosyalleşmesini ve kültür hayatından kopmamasını da sağlıyor.

Proje, yeni bir döneme doğru adım adım giden dünyanın ve insanların bu geçiş döneminde yaşadıklarını ilk elden kayıt alması adına anlamlı ve önemli.

Biz bugün nasıl ki mağara duvarlarına çizilmiş resimler sayesinde geçmiş hakkında bilgi sahibi olabiliyorsak gelecek nesillerde bugünlerde yazılanları okuyarak geçmiş hakkında bilgi sahibi olacaklar.

“Acaba bugün yaşadıklarımızı gelecekte insanlar nasıl okuyacaklar? Sadece istatistikler, haber metinleri, liderlerin açıklamaları, devletlerin aldıkları tedbirler, akademik metinler yetecek mi yaşadıklarımızı anlatmaya?” sorusunu soran bu proje şu çağrıyı yapıyor:

“Eğer bu zor zamanlarda neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi, neler konuştuğumuzu, iç dünyamızı, kaygılarımızı, korkularımızı, umutlarımızı ve umutsuzluklarımızı yazmazsak; yaşadıklarımız kuru metinlerden, kaybettiklerimiz sadece rakamlardan ibaret olarak hatırlanacaktır. Gelin, çocuklarımıza, torunlarımıza bugünleri biz aktaralım. Yaşadıklarımızı gelecek nesillerin okuyacağı bir kitap haline getirelim. Ne hissediyorsak onu yazalım.”

Proje anı sahiplerinin isimlerini rumuz ya da gerçek isimleri ile giriş yapmasına olanak sağladığı gibi bir editör ekibi tarafından filtreden geçirilmiş anı/günlük yazılarını kitaplaştırıyor. Bu kitapta günlüklerini yazan her bir isim arzu etmiş olması durumda kitapta yerini alıyor. Bence çok çok önemli bir miras.

İdris Kardaş’ı bu girişiminden ve prjesinden dolayı tekrar tebrik ederim. Bu çalışmaların kıymeti ilerleyen zamanlarda daha iyi anlaşılacaktır.

Korona virüsünün kültür hayatımıza olan etkilerinin bununla sınırlı olacağını sanmıyorum.

İlerleyen zamanlarda korona günleri ile ilgili gerek film gerekse hikâye bazlı çalışmalar ortaya çıkacaktır. Kitap projesi www.koronagunlugu.com platformu ile başladı bile.

Gelecek nesillere yazılı miras bırakmak isteyenler hemen girerek günlük tutar gibi korona anılarını yazabilirler.

Kim bilir bugün bütün insanların hayatını zorlaştıran korona virüsü gün gelecek insanlığın kültür hazinesine birçok katkı sunulmasına vesile olacaktır.

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser