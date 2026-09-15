Kocaeli'de kombi tamiri bahanesiyle 12 kişiyi 300 bin lira dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle toplam 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli U.T'yi Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.