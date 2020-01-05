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Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik soru izleyicileri ekrana kilitledi

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Muharrem Mert Şenol'un karşısına çıkan 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm Türkiye tarafından merak edildi..

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Muharrem Mert Şenol'un karşısına çıkan 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm Türkiye tarafından merak edildi.

1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Muharrem Mert Şenol Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel bölümünde sorulan soruya ne yanıt verdi?

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