ABD'de kaçırılan kadın dehşeti yaşadı o anlar güvenlik kamerasında

Olay ülkenin Nevada Eyaleti'ne bağlı Las Vegas kentinde meydana geldi.

GENÇ KADIN KOŞARAK YARDIM İSTEDİ

Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, genç bir kadının evin kapısına doğru koşarak yardım istediği, arkasından gelen ve sevgilisi olduğu belirtilen adamın kadını yakalayarak yere fırlattığı, tekmelediği ve sürükleyerek götürdüğü görülüyor.

EV SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını gören ev sahibinin bildirmesi üzerine harekete geçen polis, genç kadını ve 1 aylık çocuğunu kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

Adı Darnell olduğu belirlenen adamın ise insan kaçırma ve aile içi şiddet suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.