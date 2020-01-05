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Şeyma Subaşı'nın Türk Hava Yolları'na seslenişi olay oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez THY'ye seslendi. Subaşı, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız" dedi.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı.

Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.

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