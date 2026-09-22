Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Dacia'nın yeni otomatik canavarı Türkiye'de

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, otomobil alacak sürücülerin en önemli önceliğini yakıt ekonomisine çevirirken, satın alma maliyetinin yanı sıra kilometre başına düşen masrafları da titizlikle hesaplayan kullanıcılar için LPG’li ve otomatik şanzımanlı yepyeni bir alternatif otomotiv pazarındaki yerini aldı.

LPG VE OTOMATİK KONFORU BİRLEŞTİ

Dacia’nın yenilenen Sandero Stepway modeli, “Expression Eco-G 120 Auto” versiyonu ile Türkiye’ye geldi. Fabrika çıkışlı LPG sistemiyle otomatik şanzımanı birleştiren model, bütçe dostu sürüş arayanların radarına girmiş durumda. Modeldeki 1,2 litrelik 3 silindirli turbo motor, LPG’yle çalışarak 120 beygir güç ve 197 Nm tork üretiyor. Bu güç, 6 ileri EDC otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarılıyor.

KİLOMETRE BAŞINA YAKLAŞIK 2 TL YAKIYOR

Yapılan test ve ölçümler sonucunda modelin ortalama LPG tüketiminin 100 kilometrede 7-7,5 litre bandında olduğu gözlemlendi. Yaklaşık 1.500 kilometrelik karma sürüş testinde 7,29 lt0100 km’lik tüketim verisine ulaşıldı. Bu oran, güncel LPG fiyatlarıyla kilometre başına yaklaşık 2 TL civarında yakıt maliyeti anlamı taşıyor.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Sürüş yüksekliği ve şehir içi kullanım pratikliği ile öne çıkan model, Türkiye’de 1 milyon 786.000 TL’den satışa çıkıyor. Yakıt tasarrufu sunan yapısı ve otomatik konforuyla modele olan ilginin bir süre devam edeceği öngörülüyor.