Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: CHP satın alınamaz, gafiller bunu çok iyi bilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluş yıldönümünde ilk olarak Anıtkabir'e gitti. Daha sonra Genel Merkez'e geçen Kılıçdaroğlu, Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, bu toplantıda çok sert ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU: CHP SATIN ALINAMAZ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli arkadaşlarım CHP satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü CHP’nin değeri para ile ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. CHP makamla satın alınamaz, menfaat ile satın alınamaz, korku ile satın alınamaz, baskı ile satın alınamaz çünkü bu partinin mayasında Kuvayi Milliyenin ruhu vardır. Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır, hafızasında Mustafa Kemal Atatürk, bu partinin vicdanında millet vardır. Açıkça ifade ediyor ve söylüyorum. CHP satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse CHP’yi kendi makamının mülkü addedemez.

"YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda verilmiş bir söz gibi milletimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyetini koruyacağız. Cumhuriyeti büyüteceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Adaleti yeniden ayağa kaldıracağız. Devleti liyakatle yöneteceğiz.