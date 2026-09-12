Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işlemi yapıldı! Cinayet mi, kalp krizi mi?
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 'feth-i kabir' kararı alındı. Dün ertelenen mezar açma işlemi bugün yapıldı. 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla açılan Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde 'feth-i kabir' kararı verilmişti. Dün ertelenen feth-i kabir işlemi bugün gerçekleştirildi ve 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıpa götürülüyor.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında mezarı başında inceleme yapılması bekleniyor.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'feth-i kabir' kararı verildi.
Dün gerçekleştirilmesi planlanan feth-i kabir ertelenirken, işlemin bugün yapılması bekleniyor.
Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından numuneler üzerinde inceleme yapılacak ve bulgular soruşturma dosyasına eklenecek.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.
ALINAN NUMUNELER İNCELENECEK
Kozinoğlu’nun mezarının açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı, elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
SORUŞTURMADA 2. DALGA OPERASYON
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da bulduğu 9 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i adli kontrol talebiyle, 1’i tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i talep doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı.