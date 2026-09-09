Kaşif Kozinoğlu dosyasında feth-i kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak

Faili meçhul dosyada sır perdesi aralanıyor.

Türkiye'nin gündeminde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan dava dosyası var.

MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış, 8 ay sonra 12 Kasım'da Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmişti.

Göreve geldiği günden bu yana toplumun vicdanında yer etmiş ancak aydınlatılmayan tek bir cinayet kalmayacağını söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu dosyayı yeniden açtı.

FETH-İ KABİR KARARI ALINDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi- kabir kararı alındı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan işlem kapsamında Kozinoğlu’ndan doku örnekleri alınacağı öğrenildi.

Örnekler üzerinde, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği ile ölümünden kısa süre önce talep ettiği Coraspin ve vitamin haplarına ilişkin detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak.

TARİH BELLİ OLDU

Akşam saatleri itibariyle fethi- kabir işleminin gerçekleştirileceği tarih resmen açıklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talep üzerine gerçekleştirilecek işlemin 11 Eylül tarihinde yapılacağı duyurdu.

5 KİŞİLİK HEYET

İşlemde 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet yer alacak.

Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek.