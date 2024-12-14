Karışık meseleler...

Bismillahirrahmanirrahim

Mevzu derin!

Çok param varsa, işleri de benim yerime birileri idare ediyorsa kendime bir oyuncak ararım hâliyle.

Hem üretimi elimde tutup (altyapı) hem de kalabalıkları kendi haline bırakmak da neyin nesi!

Onların fabrikada orada burada çalışmadıkları zamanlarda ne halt karıştıracaklarına (üstyapı) da karar vermeliyim ki elimin altından gitmesinler.

İnsanlar hem benzersiz hem öngörülemez hem de öngörülebilirdir…

Birey olarak herkes kendi çapında akıllıdır ama kalabalığın içine girdiğin zaman o iş biter. Millet nereye gidiyorsa sen de oraya gidersin.

Bişkek’te yaşarken bir arkadaş döner büfesi açmıştı.

İşleri kötü.

Baktık bu iflas bayrağını çekip bize ekşiyecek.

Her gün iş çıkış saatlerinde bunun döner büfesinin önünde sıraya durduk.

On on beş tane adamın sırada durduğunu gören ahali “Vardır bunda bir hikmet” deyip sıraya girdi de bunun işler biraz düzeldi.

Çok param varsa kalabalıkların nasıl eğleneceklerine, hangi mekanlara gideceklerine, hangi rengin moda olacağına, hangi kitabın çok satanlar listesine girmesi gerektiğine karar vermek isterim.

Altyapı elimdeyse (Üretim, sermaye) üstyapıyı (Futbol, sinema, tiyatro, televizyon ve hatta din) işin raconu gereği etkilemem gerekir.

Siz hiç futbol kulübüne başkanlık yapan fakir bir adam gördünüz mü?

Ama çoluğunun çocuğunun nafakasından kesip maça giden asgari ücretli ahaliye fakir, desek olur.

Eğer kitap satan zincir dükkanım varsa, girişte en öne koyacağım, düzgün bir baskıyla reklamını yaptıracağım yazarın kitapları çok satanlar listesine girer.

Artık yazar efendiye ne yazması gerektiğini iyi kötü anlatırım herhalde. Madem oraya kadar her işi becerdik izin verin de kitabın içine karışalım biraz.

Canlandırma

Gel evladım buraya. Senarist misin sen? Aferin sana, maşaAllah, maşaAllah, pek de yakışıklıymış! Evladım bak film çekeceğiz. Bir tane kadın olsun, Ulus’taki pavyonlardan birinde böyle dans ederken yakın çekimden başlayalım. Mutlaka kerhaneci bir belalısı olmalı! Filmde asla ve katta namuslu bir adam olmasın evladım tamam mı? Memlekette ne kadar yaratık varsa bu senaryonun içine girmeli.

Komedi dizisi çekelim

En garip karakterlerden birisinin adı Gafûr (Örten, gizleyen, Allah’ın isimlerinden birisi) olsun öbürünün de adı Burhan (Berraklaştırmak, açıklığa kavuşturmak. Bazı âlimlere göre Kur’an’ı Kerim’in isimlerinden biridir.) olsun.

Futbol

Benim de sempatizanı olduğum -asıl takımım Kayseri Erciyesspor- Fenerbahçe Sporun zengin başkanı bu sene başında kendini seçtirirken orada kelli felli adamlar bir türkü yakmıştı. Dur bakalım neydi!

Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başında tacın muhtacım; Beni öldür öyle git, yaşamak için Fenerbahçe’ye muhtacım.

Nasıl bir kafaysa artık.

Kadınlar bunları uzaktan izlerken zihinlerinden ne geçiriyor çok merak ediyorum.

Bizim türkü yakanlar ne kadar muhtaçlarsa senelerdir toplanıp toplanıp dağılıyorlar.

Atletik Bilbao Spor bunları iki sıfır yenince feryat figan ağlayanlar oldu.

Allah başka dert vermesin ne diyeyim!

Son Söz:

“Her kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allâh'ındır…” (Fâtır, 10)