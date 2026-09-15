Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.