Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.