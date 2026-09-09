Kadıköy'de Devler Ligi gecesi! Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması maratonu temsilcimiz Fenerbahçe için başlıyor. Yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkan Devler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. İki takımın da sahadan 3 puanla ayrılmak istediği bu kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu 1. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşmanın başlama saati ise 19.45 olarak açıklanmıştır.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-lacivertli temsilcimizin Kadıköy'de İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.Futbolseverler maçı aynı zamanda dijital platform üzerinden TRT'nin dijital yayın kanalı tabii aracılığıyla da canlı olarak takip edebileceklerdir.

FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ İLK 4 MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2026-2027 lig aşamasındaki ilk maç takvimi şu şekildedir: