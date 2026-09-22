Juventus’tan bomba Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Gelecek sezonun transfer planlamasına hız veren Juventus, Inter forması giyen 32 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu radarına aldı.

Tuttosport kaynaklı iddialara göre Torino temsilcisi geçtiğimiz haftalarda oyuncunun durumu hakkında bilgi almak üzere ilk temasları kurdu ve yıldız ismin kulübündeki geleceğine dair gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu’nun önceliğinin mevcut kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşmek olduğu belirtildi. Tarafların anlaşma sağlayamaması halinde Juventus’un transfer için somut adımlar atabileceği ifade edildi.

2021 yılından bu yana Inter forması giyen milli orta saha, İtalyan ekibiyle çıktığı 216 resmi maçta 52 gol ve 39 asistlik katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerinde 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu ayrıca 2022-23 sezonunda takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti. Juventus’un, Hakan’ın Inter ile yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinin seyrine göre transfer planını netleştirmesi bekleniyor.