İzmir’de deprem mi oldu? 18 Eylül son depremler listesi: Az önce nerede deprem oldu?

Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman hissedilen sarsıntıların ardından deprem araştırması yapıyor. “İzmir’de deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?”, “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları gündemde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde Türkiye genelindeki hareketlilik anlık olarak takip ediliyor. 18 Eylül 2026 tarihli kayıtlarda farklı bölgelerde küçük ölçekli depremler yer alırken İzmir için büyük bir deprem kaydı bulunmuyor.

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

18 Eylül 2026 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 21:09'da merkez üssü Kuşadası olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileriyle birlikte yayımlıyor. İzmir ve Ege Denizi çevresindeki küçük ölçekli hareketlilikler de bu listeler üzerinden anlık olarak güncelleniyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Türkiye’de meydana gelen son depremler arasında farklı bölgelerde küçük büyüklükte sarsıntılar kaydediliyor. 18 Eylül sabah saatlerinde AFAD kayıtlarında Sındırgı (Balıkesir) çevresinde küçük ölçekli depremler yer aldı. İzmir merkezli önemli bir deprem kaydı ise bulunmuyor.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD verilerine göre son kaydedilen sarsıntılar ağırlıklı olarak düşük büyüklükte gerçekleşti. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü resmi kurumların son deprem ekranlarından takip edilebiliyor.

İZMİR’DE DEPREM RİSKİ NEDEN YÜKSEK?

İzmir, aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerden biri olması nedeniyle deprem riski yüksek şehirler arasında yer alıyor. Kentte özellikle geçmiş yıllarda meydana gelen depremler sonrası yapı güvenliği, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları sık sık gündeme geliyor.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Vatandaşlar güncel deprem bilgilerine AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler ekranlarından ulaşabiliyor. Bu ekranlarda depremin: Meydana geldiği yer, Büyüklüğü, Derinliği, Saati gibi bilgiler yer alıyor.

İZMİR’DE YENİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Depremlerin ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak tahmin edilemiyor. Uzmanlar, deprem riski bulunan bölgelerde yapı güvenliği, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. İzmir’de de vatandaşların afet hazırlıklarını güncel tutması ve resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.