İşverene yeni teşvik...

Son zamanlarda yapılan tüm anket çalışmalarında;

"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun cevabı yüksek oranda hep "enflasyon" olarak çıkıyor.

Birinci sırada enflasyonun olduğunu tespit etmek için öyle hiç anket çalışmasına falan ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü; çarşıda, pazarda, markette, manavda hemen hemen hayatımızın her alanında "hayat pahalılığı" hepimizin ortak sıkıntısı olmuş durumda.

İkinci sıradaki en önemli sorunumuz ise maalesef "İŞSİZLİK"...

Ülkemizdeki "sigorta primlerinin yüksek olması" işverenleri ya ihtiyacı olduğu halde ilave işçi almaktan kaçınmaya ve çalıştırmış olduğu işçilerinin üzerine fazladan yük bindirmeye ya da işe almış olduğu kişilerin SGK'sını yapmayarak onları kayıt dışı olarak çalıştırmaya itmekte.

Bu sebeple devlet, yüksek orandaki işsizlik oranına çözüm oluşturmak, ekonominin canlanmasına katkı sağlamak ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için belli dönemlerde istihdam teşviklerini deveye sokmakta.

Devletin istihdam teşviklerindeki en büyük silahlarından bir tanesini de kuşkusuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğü "işbaşı eğitim programları" oluşturmakta.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki kabine toplantısı sonrası bahsettiği "İşverenlerin mevcut çalışanlarının üzerine ilave olarak alacakları her işçinin ücreti ve primi devlet tarafından karşılanacaktır." sözleri de işte bu işbaşı eğitim programı vasıtasıyla uygulamaya geçecek.

İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanının üzerine ilave işçi almayı taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçi için 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri (cep harçlığı) ve sosyal destek primleri devlet tarafından karşılanacak.

İŞÇİ İÇİN YARARLANMA ŞARTLARI...

Program kapsamında işe alınacak işçinin;

- İŞKUR'a kaydının olması,

- 16 yaşından gün almış olması,

- İşverenin birinci veya ikinci derecede kan hısımı bağının veya eşinin olmaması,

- Emekli olmaması,

- Son bir yıl içerisinde işe başlayacağı işverenin yanında çalışmamış olması,

- İŞKUR tarafından aynı meslekle ilgili düzenlenen kurs ve programları tamamlamamış olması

gerekmektedir. (Bir kişi işbaşı eğitim programından en fazla iki kere yararlanabilecektir.)

İŞVEREN İÇİN YARARLANMA ŞARTLARI...

İşbaşı eğitim programı dâhilinde işçi almak isteyen işverenlerin ise;

- En az 5 sigortalısının olması,

- İstihdam edilenlerin en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle "çalıştırmayı taahhüt" etmesi,

- İşverenin mesleğinin, Türk Meslekler Sözlüğünde "Nitelik Gerektirmeyen Meslekler" grubunda olmaması

şartlarını taşıması gerekmektedir.

Ayrıca işverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdığı sigortalı sayısının yüzde 30'una kadar çalışan kabul edebilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ...

Çalışma süresi günde en az 5 en fazla 8 saat olabilecektir. Bu süre haftada 6 günü aşmamak kaydıyla en fazla 45 saat olarak programlanabilecektir.

Program süresi, bilişim ve imalat sektöründekiler için 6 ay, diğer sektörler için 3 ay olarak uygulanacaktır.

PROGRAM KAPSAMINDA KARŞILANACAK GİDERLER...

İşbaşı eğitim programına dâhil olarak çalışan kişilere, çalıştıkları fiili gün sayısı üzerinden;

- İşsiz statüsünde işe başlayanlara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik maaşı alanlara da 81,80 TL,

- Geleceğin meslekleri (Bilgisayar programcılığı, yapay zeka, robotik, veri bilimciliği, siber güvenlik vb.) olarak belirlenen statüdeki mesleklerde çalışanlara ise günlük 179,95 TL maaş (cep harçlığı) ödenecektir.

Ayrıca işverenlerin ödemesi gereken iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile genel sağlık sigortası primleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İşverene yönelik bu teşvik işsizliğin çözümü konusunda kesinlikle yeterli olmayacaktır ve daha radikal önlemlere ihtiyaç olduğu tartışmasızdır.

Fakat özellikle bu işbaşı programları "üniversite, yüksekokul ve meslek lisesi mezunlarının iş hayatına dâhil olmalarına" büyük katkı sunacaktır.

Çünkü; okuldan yeni mezun olan gençler "tecrübe eksikliği" nedeniyle çok zor iş bulabilmektedir.

İşverenlere böylesine cazip şartların sunulması, yeni mezun gençlerin daha kolay iş bulmalarına imkân sağlayacaktır.