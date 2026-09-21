İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var Başakşehir’de yaşanan silahlı saldırıda sokak ortasında hedef alınan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye anında çok sayıda polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından hayati müdahalesi tamamlanan yaralılar, ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Betül Akgün