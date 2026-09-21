İstanbul’da şiddetli yağış ne zaman başlayacak? Marmara için kırmızı uyarı ne anlama geliyor?

Meteoroloji’nin son hava durumu değerlendirmeleriyle birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış uyarıları gündeme geldi. “İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak?”, “Kırmızı uyarı nedir?”, “Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?” ve “Sel riski var mı?” soruları araştırılıyor. Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı günlerde Marmara’da hava sıcaklıkları düşerken bazı bölgelerde kuvvetli yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da yağışların hafta sonu ve takip eden günlerde etkisini artırması bekleniyor. Özellikle akşam saatleri ile gece dönemlerinde sağanak yağışların kuvvetlenebileceği, bazı bölgelerde kısa süreli yoğun yağış görülebileceği değerlendiriliyor.

MARMARA İÇİN KIRMIZI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji’nin kırmızı kodlu uyarısı, hava olayının çok tehlikeli seviyede olabileceği anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verilen bölgelerde can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları yaşanabileceği belirtiliyor. Bu seviyede vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmaması ve resmi uyarıları takip etmesi gerekiyor.

HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Marmara Bölgesi’nde başta İstanbul olmak üzere bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Etkilenmesi beklenen bölgeler arasında:

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

yer alıyor. Yağışın etkisi il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir.

İSTANBUL’DA SEL RİSKİ VAR MI?

Kuvvetli yağışlarda özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde su baskını riski oluşabiliyor. Meteoroloji, ani ve yoğun yağışlarda dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

MARMARA’DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?

Yağışla birlikte Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarında düşüş yaşanırken gece saatlerinde serin hava daha fazla hissedilecek.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI NEDEN UYARDI?

Meteoroloji uyarılarında kuvvetli yağışların kısa sürede etkili olması halinde ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere dikkat çekiliyor. Vatandaşların özellikle yağış anında açık alanlarda bulunmaması ve güncel hava durumu tahminlerini takip etmesi öneriliyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların etkili olacağı süre bölgelere göre değişiklik gösterecek. Meteoroloji’nin güncel tahminleri doğrultusunda yağışların ardından hava koşullarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.