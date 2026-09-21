İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor! AKOM saat saat uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren sağanak beklendiğini açıkladı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte, hâlihazırda 26-28 °C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 °C azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, bununla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

'YARIN AKŞAM ETKİSİNİ ARTIRACAK'

Salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması beklenirken Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bu nedenle, çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde görülebilecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."