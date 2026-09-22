İstanbul toplu taşıma ücretleri 2026 ne kadar? İstanbulkart, metro, metrobüs ve Marmaray fiyatları

Vatandaşlar "İstanbul toplu taşıma ücretleri 2026 ne kadar?", "İstanbulkart tam bilet kaç TL?", "Öğrenci abonmanı ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretleri güncel tarifeler üzerinden takip ediliyor.

2026 yılında ulaşım ücretleri, İstanbulkart kullanımına göre tam, öğrenci ve indirimli tarifeler şeklinde uygulanıyor. Metro İstanbul tarafından yayımlanan ücret tarifesinde tam ve öğrenci kart ücretleri ile abonman bedelleri yer alıyor.

İSTANBULKART TAM BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında İstanbulkart tam bilet ücreti, toplu taşıma araçlarında yapılan tek geçişlerde uygulanan temel tarifeler arasında bulunuyor. Güncel tarifeye göre tam bilet ücreti 42 TL olarak uygulanıyor.

Tam İstanbulkart; otobüs, metro, tramvay ve diğer şehir içi ulaşım araçlarında kullanılabiliyor.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Öğrenciler için uygulanan indirimli İstanbulkart ücretleri, ulaşım maliyetlerini azaltan önemli desteklerden biri olarak kullanılıyor. 2026 tarifesine göre öğrenci kartı ile tek geçiş ücreti 20,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Öğrenciler ayrıca aylık abonman seçeneklerini de kullanarak daha ekonomik ulaşım imkanından yararlanabiliyor.

İSTANBUL AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da düzenli toplu taşıma kullanan vatandaşlar Mavi Kart ve öğrenci abonman seçeneklerinden yararlanabiliyor. 2026 yılı tarifesinde tam abonman ve öğrenci abonman ücretleri farklı olarak uygulanıyor.

Aylık abonman ücretleri:

Tam Mavi Kart abonmanı: 3 bin 298 TL

Öğrenci abonmanı: 593 TL

METRO VE METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Metro ve metrobüs ücretleri İstanbulkart tarifesine göre belirleniyor. Metro İstanbul’un güncel tarifesinde tam ve öğrenci kart ücretleri ulaşım araçlarına göre uygulanıyor.

Metrobüs kullanımında ise gidilen durak sayısına göre kademeli ücretlendirme sistemi bulunuyor.

MARMARAY ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Marmaray’da ücretlendirme gidilen istasyon sayısına göre değişiyor. Kısa mesafeli ve uzun mesafeli yolculuklarda farklı tarifeler uygulanıyor.

2026 tarifesinde Marmaray ücretleri istasyon aralığına göre hesaplanırken, en uzun güzergahlarda tam bilet ücreti daha yüksek seviyeye çıkabiliyor.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Toplu taşıma ücretleri; işletme maliyetleri, enerji fiyatları, ekonomik koşullar ve ulaşım politikaları dikkate alınarak belirleniyor.

İstanbulkart tarifelerinde yapılacak yeni değişiklikler, ilgili kurumların açıklamalarıyla duyuruluyor.