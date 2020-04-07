İstanbul Esenyurt'taki patlamanın görüntüleri! Binanın ön yüzü gitti

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta 10 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama, Esenyurt'un neredeyse her yerinden duyuldu. Patlama esnasında ilk olarak 2'si ağır 6 kişi yaralandı bilgisi dendi fakat olay yerinde bulunan sağlık görevlileri bu bilgiyi yalanlayarak 2'si Türk 1 yabancı uyruklu kişinin yaralandığını belirtti, toplam yaralı sayısının 3 olduğu öğrenildi.