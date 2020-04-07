İstanbul Esenyurt'taki patlamanın görüntüleri! Binanın ön yüzü gitti
İSTANBUL Esenyurt'ta bir apartmanda yaşanan doğalgaz patlaması mahalleliyi dehşete düşürdü. 10 katlı binanın 2. katında meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta 10 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama, Esenyurt'un neredeyse her yerinden duyuldu. Patlama esnasında ilk olarak 2'si ağır 6 kişi yaralandı bilgisi dendi fakat olay yerinde bulunan sağlık görevlileri bu bilgiyi yalanlayarak 2'si Türk 1 yabancı uyruklu kişinin yaralandığını belirtti, toplam yaralı sayısının 3 olduğu öğrenildi.
Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.
Patlamanın ardından apartmanın hali ise kameralara bu şekilde yansıdı
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında saat 16.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.