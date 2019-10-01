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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki metruk yapılar yıkıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesince (İBB) devralınan Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan alanların yıkımı tamamlandı. Yıkımı yapılan alanlar temizlenerek, kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül'de devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan bakımsız, sorun çıkaran yapıların yıkımını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, otogarın alt katlarındaki amaç dışı kullanımları engellemek ve alanları temizlemek amacıyla tespit edilen 62 birimin yıkım işlemlerine geçen hafta başlandığı belirtildi. 

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