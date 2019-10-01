Mehmet Ali Erbil 22'lik sevgilisi Alisa Nasya ile yakalandı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi.
Yoğun bakımdan çıkmasının ardından yaşadığı zor günleri anlattığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak milyonlarca sevenini duygulandıran Mehmet Ali Erbil, gecelere hızlı bir dönüş yaptı. Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Nasya’nın kameraları görünce paniklemesi dikkatlerden kaçmadı. Röportaj yapmak istemeyen genç kadın, ara ara kameralardan yüzünü gizledi.