Mehmet Ali Erbil 22'lik sevgilisi Alisa Nasya ile yakalandı

Yoğun bakımdan çıkmasının ardından yaşadığı zor günleri anlattığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak milyonlarca sevenini duygulandıran Mehmet Ali Erbil, gecelere hızlı bir dönüş yaptı. Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Nasya’nın kameraları görünce paniklemesi dikkatlerden kaçmadı. Röportaj yapmak istemeyen genç kadın, ara ara kameralardan yüzünü gizledi.