İşsize aylık 3.972 TL

Asgari ücretli olarak çalışanlar, 2022 yılındaki maaş zamlarından oldukça memnun gibi görünüyor.

Hatta asgari ücretteki bu artışın Anadolu'daki çalışanları mutlu ettiği bile söylenebilir. Bu sebeple;

"Asgari ücret gibiyim. Kimse benimle geçinemiyor." sözü rafa kalkacak mı?

Bekleyip göreceğiz.

Ümit edelim de bu sene olsun "geçinememe sözcüğü" tozlu raflardan aşağı inmesin.

Zira çalışanların ücretlerinin fazla olması, vatandaşlarımızın daha refah ve rahat içerisinde bir hayat sürmeleri, hemen hemen hepimizin yürekten isteyeceği bir durum.

Lafı fazla uzatmadan gelelim asıl konumuza.

Asgari ücretteki artışın 2022 yılında işsizlik maaşını nasıl etkileyeceğine...

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Öncelikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının neler olduğundan bahsedelim.

Çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için;

- Kendi isteği ve kusuru olmaksızın işsiz kalması, (İşçinin işveren tarafından işten çıkarılması, işyerinin kapanması gibi)

- İşten çıkışı yapılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması,

- İşten çıkışı yapılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

- İşten çıkışı yapıldıktan sonra "30 gün içerisinde" E-devlet üzerinden veya en yakın İŞKUR birimine şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu şartları taşıyıp işsizlik ödeneği almaya hak kazananların; işten çıkarılma tarihinden önceki son üç yıl içerisinde,

600 gün sigortası olanlara 6 ay,

900 gün sigortası olanlara 8 ay,

1.080 gün sigortası olanlara ise 10 ay,

İŞKUR tarafından işsizlik maaşı verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞININ HESAPLANMASI

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor derseniz...

Günlük işsizlik maaşı, çalışanın son dört aydaki brüt kazancının günlük ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanır. Fakat bu işsizlik maaşı tutarı, asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. İşsizlik maaşından damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi de yapılmaz.

Bu bilgiler ışığında asgari ücretteki artışla beraber 2022 yılında işsiz kalan bir çalışanın alabileceği en düşük ve en yüksek işsizlik maaşının ne kadar olacağını aşağıda tablolar halinde gösterdim.

Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçinin Alacağı En Düşük İşsizlik Maaşı Miktarı Yıl Brüt Asgari Ücret Brüt İşsizlik Maaşı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Maaşı 2021 3.577,50 1.431,00 10,86 1.420,14 2022 5.004,00 2.001,60 15,19 1.986,41 FARK 566,27

Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçinin Alacağı En Yüksek İşsizlik Maaşı Miktarı Yıl Brüt Asgari Ücret Brüt İşsizlik Maaşı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Maaşı 2021 12.000 2.862 (*) 21,73 2.840,28 2022 12.000 4.003 (*) 30,39 3.972,81 FARK 1.132,53

(*) Hesaplanan işsizlik maaşı tutarı, o seneye ait asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyeceği için bu şekilde hesaplanmıştır. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL, 2022 yılında brüt asgari ücret 5.004,00 TL'dir.

Tablolardan da anlaşılacağı üzere yeni asgari ücretle birlikte 2022 yılı işsizlik maaşlarında 566,27 TL - 1.132,53 TL aralığında bir artış gerçekleşecek.

Dolaysıyla 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 1.986,41 TL en yüksek işsizlik maaşı ise 3.972,81 TL olacak.