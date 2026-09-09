İsmail Kartal açıkladı: Marco Asensio Roma maçında yok! Sakatlığı ne, ne zaman dönecek?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma’yı ağırlamaya hazırlanırken Marco Asensio’nun durumu netleşti. Teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi basın toplantısında Asensio’nun sakatlığının sürdüğünü açıkladı. Peki, Marco Asensio Roma maçında oynayacak mı? Sakatlığı ne? Ne zaman sahalara dönecek? Gaziantep FK maçında oynayabilecek mi? İşte 9 Eylül itibarıyla son durum…

MARCO ASENSIO ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Marco Asensio, Fenerbahçe’nin 10 Eylül Perşembe günü Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. İspanyol futbolcunun sakatlığının devam ettiği teknik direktör İsmail Kartal tarafından açıklandı. Asensio, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde de görev yapamamıştı.

İSMAİL KARTAL ASENSIO İÇİN NE DEDİ?

İsmail Kartal, Roma maçı öncesindeki basın toplantısında Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili “Asensio'nun sakatlığı devam ediyor” açıklamasını yaptı. Kartal, kadrodaki diğer futbolcuların Asensio ile cezalı Guendouzi’nin yokluğunu aratmayacağına inandığını da belirtti.

MARCO ASENSIO’NUN SAKATLIĞI NE?

Fenerbahçe’nin daha önce yaptığı sağlık bilgilendirmesinde Asensio’nun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Oyuncunun tedavisine bu teşhisin ardından başlanmıştı. 9 Eylül’de İsmail Kartal’ın yaptığı son açıklama ise Asensio’nun sakatlığının henüz tamamen geçmediğini ortaya koydu.

MARCO ASENSIO NE ZAMAN DÖNECEK?

Asensio’nun sahalara dönüşü için kesin bir tarih açıklanmadı. Roma maçında oynayamayacağı kesinleşirken sonraki karşılaşmalardaki durumu tedavi sürecine göre belli olacak. Fenerbahçe, Roma karşılaşmasının ardından Süper Lig’de 14 Eylül’de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

ASENSIO GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marco Asensio’nun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Güncel haberlerde teknik heyetin oyuncunun tamamen hazır hale gelmesini beklediği ve dönüş sürecinde risk almak istemediği aktarılıyor. Asensio’nun Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alıp almayacağı ilerleyen günlerdeki antrenman durumuyla netleşecek.

GUENDOUZI ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki diğer önemli eksiği Matteo Guendouzi olacak. Fransız orta saha UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek. İsmail Kartal da basın toplantısında Asensio ve Guendouzi’nin yokluğuna değinerek kadrodaki diğer oyuncularına güvendiğini söyledi.

İSMAİL KARTAL ROMA MAÇI İÇİN NE DEDİ?

İsmail Kartal, Roma’nın analizlerini tamamladıklarını ve rakibin güçlü olduğu kadar risk aldığı bölgeleri de belirlediklerini söyledi. Fenerbahçe’nin Roma karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıkacağını da açıkladı. Kartal, karşılaşmada yalnızca geçiş oyununa dayalı bir plan uygulamayacaklarını, Roma’nın bıraktığı alanları kullanarak hücum etmeye çalışacaklarını belirtti.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmayla birlikte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkacak.