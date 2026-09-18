İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? Afyonkarahisar’da 100 kişi alınacak mı, şartlar neler?

Afyonkarahisar’da geçici süreli istihdam sağlayan İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacağı iddia edilen 100 kişilik alım gündeme geldi. “Afyonkarahisar’da 100 kişi alınacak mı?”, “İŞKUR TYP başvuruları başladı mı?”, “Başvuru şartları neler?” ve “TYP başvurusu nasıl yapılır?” soruları araştırılıyor.

TYP programları özellikle okullar, kamu kurumları ve çevre düzenleme gibi alanlarda geçici iş gücü desteği sağlamak amacıyla uygulanıyor. Afyonkarahisar’daki yeni dönem kontenjan ve başvuru tarihleri ise yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek.

AFYONKARAHİSAR’DA 100 KİŞİ ALINACAK MI?

Afyonkarahisar’da TYP kapsamında 100 kişilik kontenjan açılacağına yönelik beklenti bulunuyor. Ancak kesin sayı, başvuru tarihleri ve hangi kurumlarda görev yapılacağına ilişkin resmi ilan İŞKUR tarafından yayımlandığında netlik kazanacak.

Vatandaşların kesinleşmemiş sosyal medya paylaşımlarındaki bilgileri resmi duyuru olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

İŞKUR TYP NEDİR?

Toplum Yararına Program (TYP), işsiz kişilerin çalışma alışkanlığı kazanması, gelir desteği sağlaması ve kamu yararına faaliyetlerde geçici olarak istihdam edilmesi amacıyla uygulanan bir İŞKUR programıdır.

Program kapsamında katılımcılar genellikle çevre temizliği, bakım-onarım, kamu hizmetleri ve eğitim kurumlarının destek hizmetleri gibi alanlarda görev alabiliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları İŞKUR’un elektronik hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.

Adaylar:

İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden,

ALO 170 hattı aracılığıyla,

İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinden

başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru ekranı yalnızca ilan açıldığında aktif hale geliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP programlarına başvuracak adaylarda genel olarak şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli veya malul aylığı almıyor olmak,

Belirlenen özel şartları taşımak.

Başvuru şartları açılan programa ve kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.

TYP ALIMLARINDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLİYOR?

TYP programlarında bazı gruplara öncelik uygulanabiliyor. Öncelik kapsamındaki kişiler arasında uzun süredir işsiz olanlar, engelli bireyler, kadınlar ve sosyal destek alan kişiler bulunabiliyor.

Kesin öncelik kriterleri her ilan için yayımlanan başvuru şartlarında belirtiliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afyonkarahisar için 100 kişilik TYP alımına ilişkin kesin başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

İlan yayınlandığında başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışma süresi, görev yapılacak kurumlar ve kontenjan dağılımı İŞKUR sistemi üzerinden duyurulacak.

TYP KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR NE KADAR SÜRE ÇALIŞIYOR?

TYP programları geçici istihdam modeliyle uygulanıyor. Çalışma süresi açılan programa göre değişebiliyor. Katılımcılar belirlenen süre boyunca kamu hizmetlerinde görev yapıyor ve program şartlarına göre ödeme alıyor.

TYP KURA İLE Mİ BELİRLENİYOR?

Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde katılımcılar noter kurası veya ilan şartlarında belirtilen seçim yöntemiyle belirlenebiliyor.

Kura yöntemi uygulanıp uygulanmayacağı, her programın duyurusunda ayrıca açıklanıyor.