ISEF nedir, Türkiye’yi kimler temsil edecek? Tekirdağlı öğrencilerin uluslararası bilim yarışmasındaki projesi

Türkiye’den genç bilim insanlarının katıldığı uluslararası organizasyonlardan biri olan Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) için hazırlıklar devam ediyor. “ISEF nedir?”, “Türkiye’yi hangi öğrenciler temsil edecek?”, “Tekirdağlı öğrencilerin projesi ne işe yarıyor?” ve “Yarışma ne zaman yapılacak?” soruları araştırılıyor. Tekirdağlı öğrencilerin geliştirdiği ALTIME-PRO projesi, TÜBİTAK yarışmalarındaki başarısının ardından ISEF’e katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek organizasyonda projelerini uluslararası jüri ve bilim insanlarına sunacak.

ISEF NEDİR?

ISEF, açılımı Regeneron International Science and Engineering Fair olan uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasıdır. Dünyanın en büyük lise düzeyindeki bilim yarışmalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda öğrenciler; mühendislik, biyoloji, yapay zeka, çevre, fizik, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda geliştirdikleri projelerle yarışıyor. Türkiye’den öğrenciler ISEF’e TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması üzerinden seçiliyor.

ISEF 2027 NE ZAMAN YAPILACAK?

ISEF 2027 organizasyonu, 10-16 Mayıs 2027 tarihleri arasında ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek. Yarışmada 60’tan fazla ülkeden öğrencilerin geliştirdiği bilim ve mühendislik projeleri sergilenecek.

TÜRKİYE’Yİ KİMLER TEMSİL EDECEK?

ISEF’te Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan öğrenciler Tekirdağ’dan çıktı.

Türkiye’yi temsil edecek öğrenciler:

Rüzgar Tuna

Zeynep Fatma Göksel

Zeynep Türkan Yeşilçimen

Öğrenciler, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde geliştirdikleri projeyle uluslararası yarışmada yer alacak.

TEKİRDAĞLI ÖĞRENCİLERİN PROJESİ NE?

Öğrencilerin geliştirdiği proje ALTIME-PRO (Algorithmic Time Management Program) adını taşıyor. Proje, zaman yönetimi süreçlerini algoritmalar ve dijital yöntemlerle daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

ALTIME-PRO projesinin hedefleri:

Zaman yönetimini geliştirmek

Planlama süreçlerini kolaylaştırmak

Kişisel çalışma verimliliğini artırmak

Algoritmik düşünme becerilerini kullanmak

olarak öne çıkıyor.

TEKİRDAĞLI ÖĞRENCİLER ISEF’E NASIL KATILMA HAKKI KAZANDI?

ALTIME-PRO projesi önce TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge Yarışması’nda birincilik elde etti. Ardından TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliği kazanan proje, yapılan değerlendirmeler sonucunda ISEF için seçildi.

ISEF’TE TÜRKİYE’DEN KAÇ ÖĞRENCİ KATILIYOR?

Türkiye, her yıl ISEF organizasyonunda farklı alanlarda hazırlanan projelerle temsil ediliyor. 2026 Uluslararası Regeneron ISEF yarışmasında Türkiye’yi 27 öğrenci 13 projeyle temsil etmiş ve birçok proje ödül kazanmıştı.

ISEF NEDEN ÖNEMLİ?

ISEF, gençlerin bilimsel araştırmalarını uluslararası platformda tanıtmasına imkan sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Yarışma sayesinde öğrenciler, dünya genelinden bilim insanları, akademisyenler ve genç araştırmacılarla bir araya gelme fırsatı buluyor.

TEKİRDAĞLI ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ NE?

Öğrenciler, ALTIME-PRO projesini uluslararası jüri karşısında sunarak Türkiye’yi ve Tekirdağ’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Proje ekibi, bilim ve teknoloji alanında yeni çalışmalar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.