İran: Sızan petrol Hürmüz'den Umman Denizi'ne ilerliyor

İran Hürmüzgan Oşinografi Merkezi Başkanı Dr. Samed Hamzayi, Hürmüz Boğazı’nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrolün Basra Körfezi’nden Umman Denizi’ne doğru ilerlediğini belirterek bölgedeki çevresel kirliliğin yayılmasına karşı uyarıda bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Hamzayi, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ndeki kirliliğin boyutuna ilişkin ciddi endişe taşıdığını ifade etti.

Hamzayi, askeri saldırılar sonucu batan gemilerin yakıt tanklarından petrol sızmaya devam ettiğini belirterek, söz konusu gemilerin “çevresel saatli bombalara” dönüştüğünü söyledi. Petrolün Hürmüz Boğazı’ndan Umman Denizi yönünde hızla ilerlediğini belirten Hamzayi, tanklardan her an daha fazla sızıntı gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

KIYI BÖLGELERİNDE KİRLİLİK GÖRÜLDÜ

Hürmüzgan eyaleti kıyılarındaki petrol kirliliğinin Cask’tan Sirik’e, Minab’dan Bender Abbas’a kadar uzanan bölgelerde görüldüğünü aktaran Hamzayi, Keşm, Hengam ve Şidver adalarının kıyılarının da kirlilikten etkilendiğini ifade etti.

Son günlerde Bender Abbas’ın Suru ve Gulşehr kıyılarında yoğun petrol kalıntıları görüldüğünü belirten Hamzayi, kirliliğin Sirik’teki karides yetiştirme kanallarının ağızlarına kadar ulaştığını söyledi. Bunun karides yetiştiriciliği sektörü ve geçimini bu faaliyetlerden sağlayanlar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti. Keşm Adası’nda da bazı kıyıların petrol kirliliğinden etkilendiğini belirten Hamzayi, Suza, Şibideraz ve Nakkaşe köyü kıyılarında devlet kurumları ile yerel halkın katılımıyla temizlik çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

DENİZ CANLILARI VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN UYAR

Hamzayi, daha önce Lavan Rafinerisi’nin hedef alınması sonucu oluşan petrol kirliliğinin Şidver kıyılarına ulaştığını da hatırlattı. Yayımlanan görüntülerde kuş, kaplumbağa ve yengeçlerin katran benzeri petrol tabakalarının arasında kaldığının görüldüğünü söyledi.

Petrol kirliliğinin yalnızca deniz ekosistemini değil, insan sağlığını ve ekonomik faaliyetleri de tehdit ettiğini belirten Hamzayi, petrol bileşiklerinin besin zincirine girmesi halinde deniz ürünlerini tüketen insanların da risk altında kalabileceğini ifade etti.

Hürmüzgan sularındaki petrol ve kimyasal kirliliğin deniz canlılarının popülasyonunda azalmaya ve balıkçılık sektöründe ekonomik kayıplara yol açabileceğini söyleyen Hamzayi, deniz kaynaklarına bağlı kıyı topluluklarının yaşam ve geçim kaynaklarının da olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.