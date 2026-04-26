İran basını: Arakçi yeniden İslamabad’a gidecek

İran basını: Arakçi yeniden İslamabad’a gidecek

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Umman’ın başkenti Maskat’taki temaslarının ardından yeniden İslamabad’a gideceğini, heyetin bir bölümünün ise istişare için Tahran’a döndüğünü bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Umman başkenti Maskat’taki temaslarının ardından, Rusya ziyareti öncesinde yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde Arakçi’nin, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik muhtemel bir uzlaşının çerçevesine ilişkin İran’ın görüş ve değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi. Ayrıca, Arakçi’nin İslamabad temasları sırasında beraberindeki heyetin bir bölümünün, savaşın sona erdirilmesine ilişkin başlıklarda istişarelerde bulunmak ve gerekli talimatları almak üzere Tahran’a döndüğü ve söz konusu heyet üyelerinin Pazar gecesi yeniden İslamabad’da Arakçi’ye katılmasının beklendiği kaydedildi.

ARAKÇİ, PAKİSTAN'DAKİ GÖRÜŞMELERİNİ ''VERİMLİ'' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Arakçi, Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Bakan Arakçi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan’a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran’a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran’ın pozisyonunu paylaştık" demişti.

ARAKÇİ'NİN TEMASLARI

Arakçi, ülke dışında gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında dün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelmişti. Arakçi, İslamabad’daki temasları kapsamında bugün Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşme gerçekleştirmişti. Arakçi’nin daha önce yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Maskat’taki temaslarını tamamlamasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.

