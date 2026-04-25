Merih Demiral'dan tarihi başarı! Üst üste 2. kez kazandı

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Machida'yı uzatma devresinde 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ve Japon takımı Machida, Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda karşılaştı.
Dev maçın normal süresi 0-0 bitince uzatma devresi oynandı. Al Ahli, 96. dakikada Al Buraikan'ın attığı golle finali 1-0 kazandı ve kupaya uzandı. Al Ahli'de Al Hawsawi rakibine kafa attığı gerekçesiyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.
Al Ahli, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu Merih Demiral maçın tamamında forma giydi.