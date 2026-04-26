Gökyüzü deliniyor! Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesini etkisi altına alacak şiddetli yağışlar sebebiyle Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak illerini kapsayan sarı kodlu bir uyarı yayımladı. Yetkililer, bölge halkını oluşabilecek ani sel, su taşkınları ve yıldırım düşmesi gibi tehlikelere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda kritik bir dille uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, ülke genelinde parçalı ve yoğun bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güneyi ile doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Eskişehir, Hatay, Ordu, Tokat geneli ve Samsun’un doğu kısımlarında zaman zaman yağmur ve sağanak, yer yer ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Bu kapsamda Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak için sarı kodlu alarm verildi.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, Marmara için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgârın Marmara’da gece saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.