Gökyüzü deliniyor! Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bu kapsamda Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak için sarı kodlu alarm verildi.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, Marmara için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgârın Marmara’da gece saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.