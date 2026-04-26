Bolu'da vahşet! Anne 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir anne 2 aylık bebeğini öldürdü. Bebeğin boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Kitirler Mahallesi’nde S.C. isimli bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden kaçtı.
İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bebeğinin boğazını keserek öldüren anne S.C., Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Annesi tarafından öldürülen bebek, otopsi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.