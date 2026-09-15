ING Türkiye bütüncül çalışan deneyimi uygulamalarını hayata geçirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çalışan deneyimini stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlandıran banka, "finansal sağlık", "fiziksel sağlık", "mental dayanıklılık", "sosyal bağlar" ve "kariyer gelişimi" olmak üzere 5 temel odakta şekillenen yaklaşımıyla çalışanların yaşamın farklı alanlarında desteklenmesini hedefliyor.

Banka, çalışanların iyi olma halini fiziksel ve mental sağlıkla sınırlamayarak, yaşamın farklı alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Bu kapsamda, finansal sağlık alanında yatırım danışmanlığı çevrim içi seminerleri, finansal eğitimler ve çalışanlara özel avantajlar sunulurken, fiziksel ve mental sağlığı desteklemek amacıyla özel sağlık sigortasına ek olarak dijital sağlık danışmanlığı ve spor salonu üyeliği desteği gibi uygulamalar hayata geçiriliyor.

Çalışanların farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için hayata geçirilen Flexi İzin uygulaması kapsamında, yasal izin haklarına ek olarak "Sağlığımı Düşünüyorum" izni gibi çeşitli izin seçenekleri sunuluyor.

Sosyal bağ boyutunda ekip etkinlikleri ve şirket içi kulüpler aracılığıyla çalışanların bir araya gelmesi ve kurum içindeki ilişkilerin güçlendirilmesi destekleniyor.

Kariyer gelişimi alanında ise eğitim platformları, yurt içi ve yurt dışı kariyer fırsatlarıyla çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlanırken, Flexi Kariyer uygulamalarıyla farklı kariyer deneyimleri ve esnek gelişim imkanları sunuluyor. Klasik öğrenme anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen Growth Studio merakı teşvik eden, deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyen ve birlikte üretimi ön plana çıkaran dinamik bir gelişim ortamı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, iyi olma halini geleceğin çalışma deneyiminin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Ataklı, güçlü bir çalışan deneyimi sunabilmenin, çalışanların yalnızca iş hayatındaki değil, yaşamlarının farklı alanlarındaki ihtiyaçlarını da anlayabilmeyi gerektirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bu yaklaşımla iyi olma halini çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Finansal sağlıktan fiziksel ve mental sağlığa, sosyal bağlardan kariyer gelişimine uzanan bütüncül yaklaşımımızla çalışanlarımızın farklı yaşam evrelerinde değişen ihtiyaçlarının yanında olmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızı dinleyerek şekillendirdiğimiz bu yaklaşımı sürekli geliştiriyor, insanların kendilerini iyi hissettiği, gelişebildiği ve potansiyellerini ortaya koyabildiği bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanıyoruz."