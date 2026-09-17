İmralı'da villa tartışması! Şamil Tayyar'dan Selvi'ye yanıt: Bahçeli "250 metrekare" ifademi teyit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya İmralı'da Abdullah Öcalan için ev yapıldığını açıkladı.

Ardından Tayyar, sosyal medya hesabından söz konusu yapının 250 metrekarelik villa olduğunu yazdı. Tayyar'a itiraz eden Abdulkadir Selvi ise "Yeni yapıldığı söylenen yer de cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan'a tahsis edilmiş bir "dubleks villa" gibi yansıtılması doğru değil." ifadelerine yer verdi.

Selvi'ye yanıt veren Tayyar, Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla kendisinin "250 metrekare" ifadesini teyit ettiğini belirterek, MHP liderinin yapının "villa" olarak tanımlanmasına itiraz ettiğini aktardı.

"HOBİ BAHÇESİ OLMADIĞI KESİN"

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"MHP Lideri Bahçeli, Gazeteci Nagehan Alçı'ya Öcalan için İmralı'da yapılan konutu “iki katlı bahçeli ev" olarak tarif etti.

Bu açıklamadan sonra ben de söz verdiğim için yazmadığım bazı detayları ekledim.

Konutun hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlandığını ve 250 metrekarelik villa olduğunu ifade ettim.

Tuhaf bir şekilde Hürriyet'te Abdülkadir Selvi topa girerek Bahçeli'nin açıklamasını tevil etmeye çalıştı.

Oysa Devlet Bey İmralı'da olup bitenleri tüm detaylarıyla bilen biriydi.

Süreci şeffaf şekilde yürütmek istiyordu.

Devlet Bey bugün konuştu, "250 metrekare" ifademi teyit etti. "Villa" denmesine itirazı vardı. Villa, Roma'dan günümüze "kır evi” veya “müstakil bahçeli ev" demek. Adını ne koyarsanız koyun, 250 metrekarelik bahçeli ve dubleks konuttan söz ediyoruz. Hobi bahçesi olmadığı kesin. Selvi'nin sözünü ettiği gibi 1935 yılından bu yana ihtiyaca göre yapılan bir eklenti değil.

Kişisel kanaatimi yazmıştım, Öcalan görünür oldukça sürece tepki artıyor.

Bu kanaatime katılmıyorsanız, bir mahcubiyete gerek kalmaksızın sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerekir.

Hiçbir bilgi sır olarak kalmaz.

Zor olur ama daha etkili olur, sırra gerek kalmaz.

Bu bağlamda, Devlet Bey tek ajandayla yola devam ediyor, bence doğrusunu yapıyor."